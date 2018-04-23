У Дніпропетровській області оголосили штормове попередження

Дніпропетровщину попередили про небезпечну погоду протягом 23-24 квітня.

Регіональний центр з гідрометеорології оголосив штормове попередження по Дніпропетровській області з 23 по 24 квітня.

Про це повідомляється на сайті обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Так, 23 квітня вдень утримається надзвичайна - 5 класу - пожежна небезпека та очікуються пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с.

24 квітня у Дніпропетровській області хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Вночі на ґрунті та місцями у повітрі очікуються заморозки.

Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні 23-24 квітня очікуються заморозки на ґрунті та у повітрі.