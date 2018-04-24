Ритуальний кинджал "Аненербе" і унікальний меч вождя: журналісти влаштували рейд київськими барахолками (відео)

Журналісти дізналися, чи дійсно серед мотлоху можна знайти колекційну річ.

Субота. 6 ранку. Одна з найпопулярніших барахолок Києва. Тут зустрічаються дилери та шукачі артефактів. Скуповують за безцінь, а перепродують на міжнародних аукціонах або в приватні колекції - за великі гроші.

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Медалі, монети і листівки тут найбільш ходовий товар. За монету в 3 копійки 1991 року випуску готові віддати 280 тисяч гривень.

Колекціонер Олег Назаренко знайшов в купі сміття - ритуальний кинджал німецької секти Аненербе. Мисливець за скарбами також похвалився мечем океанського вождя, якому щонайменше 200 років. За його словами, такий меч єдиний у світі.

Колекціонер Георгій ходить на столичну барахолку вже 15 років. Чоловік колекціонує рідкісну кераміку. Каже, одного разу придбав супницю невідомого походження за 130 доларів. Пізніше дізнався, що за цю рідкісну річ на світових аукціонах просять 2 000 доларів.

А ось керамічна вівця коштувала колекціонеру всього 250 гривень. Виявилося, що насправді предмет оцінити складно, тому що таких у світі лише два примірники.