На Харківщині затримали росіянина, який збирався служити танкістом у бойовиків "ДНР"

У Харківській області співробітники Державної прикордонної служби затримали громадянина Росії, який їхав у Донецьку область служити танкістом на боці незаконних збройних формувань.

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Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, чоловік прямував в Україну через пункт пропуску «Гоптівка» рейсовим автобусом «Москва - Донецьк». Під час проведення оформлення прикордонники виявили в нього камуфляж, продукти харчування, сухі пайки і теплі речі. У ході додаткової перевірки росіянин пояснив, що їхав на Донеччину служити танкістом на боці незаконних збройних формувань.

Затриманого передали співробітникам СБУ в Харківській області для з’ясування всіх обставин.