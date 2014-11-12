На столичному вокзалі прикордонники затримали росіянина з медаллю ФСБ

Про це повідомляє ДСНС.

27-річного чоловіка виявили під час оформлення поїзда «Мінськ – Київ». У ході перевірки у нього в речах знайшли саморобний електрошокер, газовий балончик, 2 мисливські ножі, сокиру туристичну, кобуру під пістолет, портативну радіостанцію «Коннект», медаль «За боевое содружество ФСБ РФ» та електрообладнання. Затриманий пояснив, що він прямував на схід України до друзів.

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Наразі по даному факту поінформовані співробітники СБУ. Тривають перевірочні заходи.