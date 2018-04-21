З'явилися нові подробиці смертельної ДТП в Кривому Розі: водій Mazda визнав, що їхав на миготливий жовтий (відео)

Спілкування відбувалося за лічені хвилини після страшної аварії.

З’ясувалися нові подробиці ДТП в Кривому Розі, яка вразила всю країну. До журналістів потрапили унікальні кадри першого допиту водія Mazda Олександра Волкова.

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На знятих кадрах поліцейські розмовляють з чоловіком, який визнає, що їхав на миготливий жовтий сигнал світлофора. Камера повертається – і за кілька метрів можна побачити розтрощену маршрутку. Також на відео є точний час, коли тривав допит – це буквально п’ять хвилин після катастрофи. "Я їхав звідси, подивився, жовте світло блимає, але я її не бачив", - говорить на відео чоловік, передає ТСН.

Самого кермувальника суд напередодні вирішив арештувати на два місяці, але Волкова досі не перевезли в слідчий ізолятор, бо на це не дали згоди лікарі, посилаючись на стан здоров'я онкохворого водія. Його під конвоєм тримають у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Волков за кермом Mazda з другорядної дороги вилетів на головну, по котрій якраз їхала маршрутка. Від удару мікроавтобус розкрутило і кинуло на інший автобус. Унаслідок аварії загинули дев’ять людей, ще 14 опинилися в лікарні. Троє потерлих досі в реанімації, стан ще 11 оцінюють, як тяжкий.