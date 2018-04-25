Радником командувача Нацгвардії стане підполковник з Румунії

До виконання своїх обов’язків Рауль Василаке приступить 2 травня.

З 2 травня радником командувача Національної гвардії України стане начальник відділу європейських програм Генерального інспекторату жандармерії Румунії підполковник Рауль Василаке.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

«Вже є офіційне підтвердження про призначення начальника відділу європейських програм Генерального інспекторату жандармерії Румунії підполковника Рауля Василаке радником командувача НГУ. До виконання своїх обов’язків він приступить з 2 травня. Це значно допоможе реалізувати усі завдання та цілі проектів, започаткованих між відомствами», - йдеться у повідомленні.