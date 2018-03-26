Порошенко присвоїв двом полкам Нацгвардії імена славетних козацьких полковників

Відповідні укази президент видав з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

Президент України Петро Порошенко підписав укази про присвоєння двом полкам Національної гвардії України імен козацьких полководців Івана Богуна та Дмитра Вишневецього.

Як повідомляє прес-служба президента України, іменем Івана Богуна відзначено 8 полк оперативного призначення Національної гвардії України. Іменем Дмитра Вишневецького, в свою чергу, названо 18 полк оперативного призначення НГУ.

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Зазначається, що відповідні Укази президент видав з метою «відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті українців, які зробили значний внесок у створення та розвиток держави, а також захист її територіальної цілісності й незалежності, національно-патріотичного виховання особового складу Національної гвардії України».

Нагадаємо, День Нацгвардії України щороку відзначається 26 березня. Свято було засновано 18 березня 2015 року указом президента, «враховуючи значення і роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки і оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку».