Порошенко присвоїв двом полкам Нацгвардії імена славетних козацьких полковників
Президент України Петро Порошенко підписав укази про присвоєння двом полкам Національної гвардії України імен козацьких полководців Івана Богуна та Дмитра Вишневецього.
Як повідомляє прес-служба президента України, іменем Івана Богуна відзначено 8 полк оперативного призначення Національної гвардії України. Іменем Дмитра Вишневецького, в свою чергу, названо 18 полк оперативного призначення НГУ.
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Зазначається, що відповідні Укази президент видав з метою «відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті українців, які зробили значний внесок у створення та розвиток держави, а також захист її територіальної цілісності й незалежності, національно-патріотичного виховання особового складу Національної гвардії України».
Нагадаємо, День Нацгвардії України щороку відзначається 26 березня. Свято було засновано 18 березня 2015 року указом президента, «враховуючи значення і роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки і оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку».