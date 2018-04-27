У Києві оголосили масштабне відключення гарячої води - аж до початку літа

Це пов’язано з передачею «Київенерго» котелень місту та гідравлічними випробуваннями.

У восьми районах Києва низка будинків залишатиметься без гарячої води до 1 червня.

Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба КМДА.

Як пояснюють у мерії, припинення гарячого водопостачання пов’язано з передачею місту від ПАТ «Київенерго» котелень, які були в управлінні компанії відповідно до угоди від 2001 року, і термін якої завершується 30 квітня.

Йдеться про котельні у Святошинському, Шевченківському, Солом’янському, Подільському, Голосіївському, Оболонському, частині Дарницького та Печерського районів.

За словами Пантелеєва, у зв’язку із процесом переукладання угод на газопостачання котелень, місто раніше розпочало гідравлічні випробування тепломереж. Саме у зв’язку із цим тимчасово буде відсутня гаряча вода у житлових будинках, запевнив чиновник.

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«У Києві – одна із найбільших у Європі систем теплових мереж, протяжністю майже 3 тис. км. Проведення гідравлічних випробувань є необхідним технологічним процесом, адже дозволяє усунути пошкодження найбільш слабких ділянок теплових мереж і знизити рівень аварійності на старті опалювального сезону. Однак випробування проводяться за умов, коли у мережах відсутній теплоносій, тому відключення послуги гарячого водопостачання не уникнути. Цього року ми розпочали випробування раніше, ніж зазвичай», – зазначив заступник голови КМДА.

Він уточнив, що ідеться про ті будинки, які неможливо підключити до ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та заводу «Енергія».

«Саме тому місто об’єднало у часі ці процеси – технічні регламентні роботи з підготовки мереж до зими та процес переукладання договорів на постачання газу. Для їх виконання районні теплові мережі змушені тимчасово припинити гаряче водопостачання планово до 1 червня», – сказав Пантелеєв.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня голова Шевченківської райдержадміністрації столиці Олег Гаряга у Facebook написав, що «Київгаз» відключив низку котелень «Київенерго» у Шевченківському районі столиці, через що споживачі залишились без гарячої води.

«РТМ «Центр» (районні теплові мережі) «Київенерго» дав відключення 78 споживачів, з них житлових будинків 59; РТМ «Нивки» підраховують - всього відключено 24 котельні (всі по Нивках); РТМ «Печерськ» - 2 котельні», - зазначив Гаряга.

У «Київгазі» заявили, що відключили від газопостачання частину котелень столиці, що в управлінні ПАТ «Київенерго», через припинення дії договорів з цією компанією у зв’язку з рішенням Київради про припинення з 27 квітня 2018 року дії Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу Києва від 27 вересня 2001 року, укладеної між КМДА та компанією «Київенерго», а також поверненням комунального майна власнику.