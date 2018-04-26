Через аварію у центрі Києва десятки будинків залишилися без води: адреси

Бригади Київводоканалу продовжують працювати над ліквідацією 13-ти пошкоджень мереж холодного водопостачання.

Через витік води з колодязя на проїжджій частині на вулиці Михайла Грушевського у центрі Києва, мешканці десятків будинків у Печерському районі столиці залишилися без водопостачання.

Читайте такожУ Києві хочуть серйозно підняти ціни на холодну воду - майже на 20%Як повідомили у прес-службі Київводоканалу, до 7.00 витік було ліквідовано, однак бригади продовжують працювати над ліквідацією 13-ти пошкоджень мереж холодного водопостачання.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Військовий проїзд, 6, 8, 8-А;

Залізничне шосе, 9, 13, 25, 31, 39, 45-А, 47, 49, 51, 57, 61;

вул. Бойчука, 36, 40-А;

бул. Дружби Народів, 6, 6-А, 6-Б, 8, 4, 10, 10-А, 12-А;

вул. Грушевського, 5, 12, 16-А.

Як повідомляв УНІАН, у Київводоканалі попередили також про відключення на цьому тижні водопостачання у деяких районах столиці через проведення ремонтних робіт.