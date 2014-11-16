Бойовики хочуть відкрити власний "банк" на Донеччині

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

«У Донецькій області терористи мають намір з 17 листопада відкрити нову банківську установу на заміну мережі одного з українських банків», - сказав Лисенко.

При цьому він закликав населення, яке перебуває на підконтрольних терористам територіях Донбасу, не довіряти власні кошти таким фінансовим установам.

Читайте такожБойовики захопили приміщення заводу в Горлівці «Застерігаємо мешканців, які перебувають на тимчасово окупованих терористами територіях, не довіряти свої кошти бандитам, адже такі установи не матимуть у своїй діяльності жодних законних підстав», - наголосив речник РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада у Донецьку бойовики захопили приміщення ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) та заволоділи майном банку.