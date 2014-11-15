У Донецьку бойовики захопили банк Ахметова - міліція

У Донецьку бойовики захопили приміщення ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативною інформацією, в чергову частину обласного главку надійшло повідомлення про те, що у Ворошиловському районі Донецька бойовики захопили приміщення ПАТ «Перший український міжнародний банк», заволоділи майном банку, у тому числі цінних, а також пошкодили значну частину майна, чим завдали матеріальної шкоди.

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