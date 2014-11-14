Українцям обіцяють компенсувати зруйноване житло в зоні АТО

Як повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон), про це заявив глава міністерства - віце-прем'єр-міністрВолодимир Гройсман у ході обговорення з представниками ООН шляхів вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб в Україні.

«Уряд працює над компенсацією громадянам втрат за зруйноване житло, а також над удосконаленням роботи з тимчасово переміщеними особами на місцях їх проживання», - цитує Гройсмана прес-служба Мінрегіону.

Читайте такожСтолична влада створила комісію з надання допомоги киянам-учасникам АТОУ свою чергу голова відділу з надзвичайних ситуацій, безпеки і поставок управління Верховного комісара ООН у справах біженців Тері Морель запевнила, що ООН готова допомагати Україні, при цьому зазначивши важливість надання саме грошової допомоги.

«Ми хочемо концентруватися на наданні саме грошової допомоги як найефективнішої на сьогодні. Зваживши результати роботи наших фахівців, які працюють на місцях, ми зможемо зробити оцінку і готові будемо надати необхідну допомогу якнайшвидше », - сказала Морель.

У свою чергу, постійний координатор системи ООН Ніл Уокер повідомив, що ООН працює над стратегічним планом реагування для України, який буде готовий найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Володимир Гройсман в інтерв'ю УНІАН повідомив про намір уряду розглянути питання компенсації за повне або часткове руйнування житла в зоні проведення антитерористичної операції на сході України.

При цьому віце-прем'єр не став називати можливу суму компенсації, пославшись на те, що ця ініціатива ще знаходиться в процесі розгляду профільними міністерствами. Пізніше стало відомо, що Мінрегіон пропонує компенсувати громадянам від 10 до 150 тис. грн залежно від ступеня пошкодження житлового об'єкту.