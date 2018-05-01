Соціалістична партія України взялася за ремонт зруйнованих на Донбасі житлових будинків

Перший проект з надання допомоги жителям прифронтових територій почали в смт. Ольгинка, Волноваського району Донецької області.

Соціалістична партія України і Всеукраїнський союз ветеранів АТО відзначили Першотравень допомогою постраждалим від війни на сході і почали кампанію з ремонту будинків, зруйнованих від обстрілів сепаратистів.

Про це повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті партії.

«Поки деякі ходять з прапорами і вигукують заяложені гасла, ми працюємо. «Мир, труд, травень» ... Ось він, труд. Людям не потрібні демонстрації — це вчорашній день. А сьогодні країну розоряє війна. Українцям доводиться жити і зимувати в напівзруйнованих будинках. Нехай ми не можемо повернути до життя померлих на війні, але дещо ми можемо для людей зробити тут і зараз, просто закатавши рукава і взявши в руки молоток. Країну пора відбудовувати! І тому в свято 1 травня Соцпартія і моя ветеранська організація вирішили зайнятися відновленням будинків, які знаходяться в зоні зіткнення з противником! » — каже голова СПУ Ілля Кива.

У роботах взяв участь сам Голова партії, а також ветерани АТО. Перший проект з надання допомоги жителям прифронтових територій почали в смт. Ольгинка, Волноваського району Донецької області.

Ілля Кива зазначив, що знає ці місця ще з тих часів, коли захищав країну на фронті.

«У 2014 році я і мої побратими захищали тут Україну зі зброєю в руках. Сьогодні ми повернулися сюди з робочими інструментами — щоб допомогти людям налагодити мирне життя. Ми повинні показувати жителям прифронтових територій, що українські військові готові приходити на допомогу завжди — не тільки з автоматами, а й з молотками», — сказав І.Кива.

Лідер СПУ сказав, що соціалісти і ветерани АТО і надалі мають намір проводити такі акції — щоб допомогти людям, які живуть в прифронтових територіях, налагодити мирне життя.