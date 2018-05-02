На Сумщині попрощалися із загиблим на Донбасі 27-річним бійцем

Обставини, за яких загинув військовий, не оприлюднюються.

На Сумщині 1 травня, попрощалися із загиблим у зоні проведення антитерористичної операції земляком – 27-річним бійцем 53-ї окремої механізованої бригади Олександром Бондарем.

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Про це повідомляє офіційний сайт Охтирської міської ради.

«Олександр Бондар з 2016 року проходив службу в лавах ЗСУ, з честю і гідністю виконував свій військовий обов’язок по захисту України, її територіальної цілісності та суверенітету в зоні проведення АТО. Церемонія прощання пройшла в будинку, де він проживав, поховано воїна на Юріївському кладовищі. Виконуючи свій громадянський обов’язок, він став на захист держави і ми з вдячністю будемо завжди шанувати його пам’ять», – йдеться у повідомленні.

Обставини, за яких загинув Бондар, на сайті міськради не оприлюднюються.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині попрощалися з екс-бійцем АТО, знайденим мертвим у Польщі.