На Львівщині попрощалися з екс-бійцем АТО, знайденим мертвим у Польщі (фото)

Крім односельців, на похорон Дениса Лучищака прибули його друзі, ветерани АТО.

У Медвежі Дрогобицького району Львівської області попрощалися із загиблим у Польщі колишнім бійцем АТО Денисом Лучищаком.

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Він був призваний на строкову військову службу восени у 2013 році. Продовжив службу за контрактом у зоні бойових дій на Сході України у військах протиповітряної оборони. Демобілізувався у 2016 році, пише на своєму сайті Дрогобицька РДА.

Відомо, що Лучищак займався волонтерською діяльністю: допомагав дітям, хворим на ДЦП та хворобу Дауна, у громадській організації "Надія" у Дрогобичі. У березні цього року виїхав на роботу у Польщу, де трагічно загинув 26 березня.

Про нього добре відгукуються і співробітники польської фірми DK Partner у м.Лодзь, де він працював.

Раніше повідомлялося, що у Польщі в лісі був знайдений мертвим 23-річний колишній учасник АТО Денис Лучищак. Він поїхав до сусідньої країни, щоб заробити кошти на навчання своєї молодшої сестри.