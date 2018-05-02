ТОП-5 змін, які чекають на українців у травні (відео)

Останній весняний місяць принесе українцям чергові зміни і нововведення.

Перерахунок субсидій, підвищена плата за радіо та електронний рецепт у медичних установах – головні зміни, які очікують українців в травні.

У травні українцям перерахують субсидії на наступний сезон. Кабмін змінив програму призначення субсидій.

Читайте такожВ Україні почали діяти нові правила надання субсидій: що потрібно знати

Відтепер на них не зможе претендувати родина з автомобілем, якому менше ніж 5 років, та власники квартир, площа яких перевищує 120 кв.м і будинків у понад 200 кв.м.

Також у травні запровадять електронний рецепт у медичних установах. Пілотний проект працюватиме у Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську та Бахмуті (Донецька обл.)

Лікар буде заносити в систему дані пацієнта та діючу речовину і закріплювати все електронним підписом. Пацієнт після цього отримає смс-код і за ним зможе забирати свої ліки в аптеці.