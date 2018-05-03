В Одесі 1,5 тисячі людей провели "Марш українського порядку" у пам'ять про загиблих (фоторепортаж)

Учасники маршу вшанували пам'ять застрелених 2 травня 4 роки назад активістів Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова.

В Одесі близько 1,5 тисячі людей взяли участь у "Марші українського порядку", який націоналісти приурочили до річниці трагедії 2 травня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, хода стартувала в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка від пам'ятника Кобзарю близько 18.30. Організатори та учасники ходи - «Національний корпус», «Вуличний Фронт», ВО «Свобода», «Правий сектор» та ін.

Учасники маршу пройшли центральними вулицями, потім Дерибасівською - на Соборну площу. На місці, де в 2014 році були застрелені українські активісти Андрій Бірюков та Ігор Іванов, учасники маршу зупинилися, запалили фаєри і вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Колону супроводжували піші поліцейські та патрульні автомобілі.

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Як повідомляв УНІАН, неподалік від маршруту проходження маршу поліція затримала чоловіка з гранатою. Його справу передали СБУ як потенційного терориста.

2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько трьохсот. Почалися сутички у центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле до наметового містечка сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, де також загинули люди.