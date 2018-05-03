Річниця трагедії 2 травня: поліція передала СБУ справу затриманого у центрі Одеси з гранатою

Чоловік із гранатою був затриманий у центрі Одеси неподалік маршруту прямування колони маршу "Українського порядку".

Чоловік, затриманий 2 травня в центрі Одеси з гранатою, міг готувати теракт під час «Маршу українського порядку», який проводили активісти.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 2 травня співробітники регіонального главку Нацполіції незадовго до старту ходи затримали чоловіка, який при собі мав гранату.

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«У зв'язку з тим, що ця подія свідчить про можливе приготування до вчинення терористичного акту, подальше документування буде здійснюватися Управлінням СБ України в Одеській області», - повідомили в главку.

Тривають невідкладні першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, чоловік з гранатою був затриманий у центрі Одеси - на вулиці Жуковського, 13 - неподалік маршруту прямування колони маршу «Українського порядку», який ввечері проводили проукраїнські активісти. Акція присвячена подіям 2 травня 2014 року.

2 травня в Одесі було посилено заходи безпеки у зв'язку з масовими акціями.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали - близько трьохсот. Почалися сутички у центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле до наметового містечка сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, де також загинули люди.