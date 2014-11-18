Понад 175 тисяч жителів Донбасу залишаються без житла, води, газу та світла
15:47, 18 листопада 2014Суспільство
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Донецької ОДА здійснюється постійний моніторинг зруйнованих та пошкоджених об'єктів у результаті збройного конфлікту.
REUTERS
Понад 170 тис. жителів Донбасу залишаються без житла, води, газу та електроенергії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Донецькою ОДА здійснюється постійний моніторинг зруйнованих та пошкоджених об’єктів внаслідок збройного конфлікту. Наразі без житла, води, газу та електроенергії залишаються 176 тисяч жителів регіону», - заявив він.
«За оперативними даними, з серпня цього року відновлено 4 тис. 284 об’єкти на суму понад 31 млн грн», - додав Лисенко.
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