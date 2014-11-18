Бойовики «ЛНР» залишили без газу, світла і води більше 10 населених пунктів
Протягом вчорашнього дня бойовики «ЛНР» 32 рази обстрілювали підконтрольну Україні територію Луганської області.
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Генадій Москаль
Зокрема, під обстріли з “Градів”, артилерії та мінометів потрапили населені пункти Станиця Луганська, Кримське, Щастя, Трьохізбенка та Троїцьке.
«У Трьохізбенці один із артилерійських снарядів бойовиків вибухнув на приватному подвір’ї й важко поранив 43-річну жінку — їй відірвало ногу. Поранену госпіталізовано», - повідомляє Москаль.
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У ряді населених пунктів внаслідок бойових дій пошкоджені системи життєзабезпечення. Зокрема, у місті Щастя бойовики залпом із “Градів” перебили газопровід, залишивши без газу Щастя та кілька сусідніх сіл, що знаходяться на контрольованій «ЛНР» території. За кілька годин ремонтні бригади усунули пошкодження й відновили газопостачання.
Станом на сьогоднішній ранок повністю без газу та електроенергії в Луганській області залишається Трьохізбенка, без газу — Кряківка, Сокільники та Чорнухине, без електроенергії — Новоолександрівка (Попаснянського району), Калинове-Борщувате, Горськ-Іванівка і частково Станиця Луганська та Пшеничне, без центральної води — Кримське, Новотошківка, Нижня та Верхня Ольховка.