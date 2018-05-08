Спостерігачі ОБСЄ: в Україну через окуповану ділянку кордону приїхав похоронний фургон з Росії

Спостерігачі не мали змоги побачити, чи перевозив фургон у салоні труну.

Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" у Ростовській області РФ, заявляє, що зафіксувала похоронний фургон на окупованій ділянці українсько-російського кордону, який перетинав кордон у напрямку з Росії в Україну.

Про це йдеться у тижневому звіті місії за період з 1 по 7 травня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"4 травня о 18:41 похоронний фургон приїхав на прикордонний пункт пропуску "Гуково" з Російської Федерації та швидко перетнув кордон в Україну", - сказано в звіті.

У цьому зв'язку відзначається, що місія спостерігачів зі своїх позицій не могла зафіксувати, чи перевозив цей фургон труну.

Окремо сказано, що 7 травня о 4:25 машина швидкої допомоги прибула на прикордонний пункт пропуску "Донецьк" та перетнула кордон в Україну.

Також за звітний період було зафіксовано 45 осіб у воєнній формі, які перетинали кордон в обох напрямках.

Крім того, на кордоні було зафіксовано 716 вантажівок, які прямували як в РФ, так і в Україну.

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