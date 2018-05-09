Добкін-старший розійшовся у Twitter: лається і посилає всіх підряд

Користувачі соцмережі одразу ж зробили з нецензурної лайки нардепа мем.

Народний депутат і екс-голова Харківської ОДА Михайло Добкін поспілкувався в Twitter зі своїми читачами. Правда, спілкування вийшло не дуже приємним, оскільки нардеп почав, не підбираючи слів, ображати коментаторів.

Політик написав пост, в якому він зазначає, що 9 травня не збирається сумувати, вшановуючи пам'ять загиблих у Другій світовій війні, як це прийнято в останні три роки в Україні, а планує урочисто святкувати День перемоги, відповідно до радянської традиції. Така заява викликала невдоволення у багатьох користувачів соцмережі, які почали висловлювати його в своїх коментарях.

Однак замість того, щоб проігнорувати або тактовно відповісти на подібні повідомлення, Добкін почав ображати коментаторів, використовуючи нецензурну лексику.

Деякі користувачі одразу ж перетворили нецензурну лайку політика в мем, підписуючи скріншоти з коментарями нардепа "колір настрою Добкін", посилаючись на новий хіт Філіпа Кіркорова "Колір настрою синій".