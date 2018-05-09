«На Берлін!»: в Одесі поліція затримала водія іномарки з прикріпленим на ній радянським прапором
В Одесі під час заходів, присвячених Дню перемоги, поліція зупинила автомобіль BMW з прикріпленим на ньому великим радянським прапором, на якому зображено танк і напис «На Берлін!».
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні заходи, присвячені 73-й річниці від Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, проходять в Одесі також на площі 10-го квітня - біля стели «Крила перемоги», до підніжжя якої покладають квіти.
На зазначеній площі під час заходів з'явився автомобіль BMW, до якого прикріплено величезний червоний прапор з серпом і молотом, а також із зображенням танка і написом «На Берлін!».
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Правоохоронці, які забезпечують громадський порядок, помітили іномарку з прапором. Вони зупинили автомобіль, його водія доставлено у відділ поліції для з'ясування всіх обставин.
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом використання водієм BMW червоного прапора з радянською символікою, який приїхав на площу 10 квітня під час заходів, присвячених 73-й річниці від Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, зазначену іномарку було зупинено сьогодні в Київському районі міста.
«Транспортний засіб порушника правоохоронці помітили поблизу площі 10 квітня. Водій спробував втекти. На території Київського району його автомобіль був зупинений поліцейськими», - розповіли в главку.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
Чоловікові загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.