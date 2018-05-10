У Севастополі після обшуків затримали братів засудженого в Росії кримчанина

Обшуки пройшли рано вранці, в результаті затримали братів засудженого в Росії кримського татарина.

У Криму після проведених обшуків підконтрольними Кремлю силовими структурами РФ затримали двох кримських татар.

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Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність» на сторінці в соціальній мережі Facebook. "Надійшла попередня, але достовірна інформація про те, що біля Севастополя, в селі Байдари рано вранці пройшли обшуки. За підсумками обшуку затримали двох кримських татар-мусульман", - зазначили правозахисники. Зокрема, затримано Ернеста і Енвера Сейтосманових. Вони є двоюрідними братами Нурі Примова, що відбуває термін в РФ за сфабрикованим звинуваченням в участі в терористичній організації.

Також повідомляється, що за словами очевидця, з дому виводили і садили в затонований мікроавтобус без номерних знаків двох молодих людей і жінку. Після цього їх відвезли в невідомому напрямку. З його слів, у дворі в цей час знаходилися невідомі люди, які були одягнені в цивільне, вели себе вкрай агресивно, не давали можливості підійти близько до домоволодіння.

Зі слів місцевих активістів, Ернест Сейтосманов активно підтримував сім'ї севастопольських політв'язнів (Руслан Зейтуллаєв, Нурі Примов, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваітов).

Також стало відомо, що у 2015 році у Ернеста Сейтосманова вже був обшук. Тоді четверо кримських татар (севастопольська група по справі «Хізб ут-Тахрір») були арештовані взимку 2015 року в Севастополі. Фігуранти свою провину не визнали і заявляли, що справа політично вмотивована, а їхнє кримінальне переслідування пов'язане з тим, що вони є кримськими татарами.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією члена Меджлісу кримськотатарського народу, голови правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендера Барієва, за перші три місяці 2018 року окупанти в Криму провели 39 арештів і 170 разів порушили право на справедливий суд, у більшості випадків стосовно кримських татар. Серед іншого, окупантами було проведено 19 обшуків, із яких 12 - у будинках кримських татар.

У Міністерстві закордонних справ України засуджують намір Російської Федерації знищити всіх незгодних із окупацією Криму.