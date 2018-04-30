Правозахисники потрапили до в’язня окупантів Абдуллаєва: його перевели в медсанчастину СІЗО - дружина

Раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Абдуллаєв перебуває у критичному стані.

Сьогодні одного з фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Узеїра Абдуллаєва перевели в медсанчастину СІЗО Сімферополя.

Про це повідомляє «Крим. Реалії» з посиланням на дружину заарештованого Феру Абдулаєву.

«Я щойно приїхала з СІЗО, де члени ГНК (Громадської наглядової комісії - Ред.) наполягли на тому, щоб зайти до Узеїра. Їм це вдалося. За результатами їх відвідування, чоловіка перевели в медсанчастину СІЗО», - розповіла жінка на засіданні громадського об'єднання «Кримська солідарність».

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Раніше мати заарештованого Діляра Абдуллаєва повідомила, що у її сина кілька днів тримається висока температура, опухла і набрякла нога, він відчуває сильні болі. За її словами, ці ознаки можуть свідчити про зараження крові.

12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. В результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар: Рустема Ісмаїлова, Узеїрп Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдер Саледінов. Їх звинуватили в участі у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

27 квітня 2018 року суд відхилив апеляції захисту фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» на продовження їм запобіжного заходу. Таким чином, вони залишаться в СІЗО до 11 червня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, в МЗС України заявили, що Абдуллаєв перебуває в критичному стані і вимагали допустити до нього українських лікарів.