В окупованому Криму «суд» засудив українця Лімешка до 8 років позбавлення волі

У серпні 2017 року на окупованому півострові ФСБ РФ затримала Геннадія Лимешко, назвавши його «агентом» СБУ і звинувативши у підготовці диверсій.

У тимчасово окупованому Криму так званий «Судакський міський суд» визнав українця Геннадія Лімешка винним і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі за «незаконне придбання, зберігання і носіння вибухових речовин».

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Про це повідомляє видання Крим.Реаліі. Провину Лімешко визнав, справа розглядалася в особливому порядку. Серед пом'якшуючих обставин, врахованих судом, - малолітня дочка Лімешка. Серед обтяжуючих - політичний мотив злочину: «Ненависть і ворожнеча у зв'язку з приєднанням Криму до Росії».

Термін відбування покарання обчислюється з 10 травня 2018 року.

12 серпня 2017 року ФСБ Росії повідомила про затримання в окупованому Криму чоловіка, якого вони назвали «агентом СБУ» і звинуватили в підготовці диверсій на півострові.

Пізніше російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лімешком, 1992 року народження, і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території Криму.

У Міноборони України повідомили, що затриманий в Криму і оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Лімешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений травнем 2017 року через службову невідповідність. В СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».