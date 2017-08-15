Затриманий окупантами в Криму псевдотерорист Лімешко був звільнений із ЗСУ через службову невідповідність - Міноборони

Заарештований у Криму українець Геннадій Лімешко, якого ФСБ РФ звинувачує у підготовці диверсій на тимчасово окупованому півострові, був звільнений зі Збройних сил України через службову невідповідність. Про це сказав у коментарі УНІАН начальник відділу - заступник начальника Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України Юзеф Венскович.

Він заявив: «Це був, за попередніми даними, громадянин України, який з листопада 2016 року по травень 2017 року проходив службу в одному з підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. У травні цього року його було звільнено за статтею 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» через службову невідповідність даного колишнього військовослужбовця».

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Як наголосив Венскович, на даний час ця людина «не має жодного відношення до Збройних сил України».

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ РФ заявили про затримання 12 серпня в окупованому Криму громадянина України Лімешка, який нібито є «агентом» СБУ і який нібито мав намір здійснити «диверсії» на об'єктах інфраструктури.

«Суд» окупаційної влади в Сімферополі ухвалив заарештувати його до 13 жовтня. «Київським районним судом м. Сімферополя у відкритому судовому засіданні розглянуто та задоволено клопотання слідчого слідчого відділу Управління ФСБ Росії по Республіці Крим про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Лімешка Геннадія Геннадійовича, підозрюваного в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 223-1 КК РФ, терміном на 02 місяці 00 діб, до 13 жовтня 2017 року», - йдеться у повідомленні підконтрольного Росії «суду».

У Службі безпеки України назвали черговою провокацією і фейком повідомлення ФСБ про затримання «агента СБУ» в окупованому Криму.