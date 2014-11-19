Опитування: роботу президента і прем'єра схвалюють близько половини українців

Про це свідчать результати дослідження щодо поствиборних настроїв населення, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

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Згідно з результатами опитування, діяльністю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка задоволені 52% опитаних, 40% - незадоволені. Діяльністю голови Верховної Ради Олександра Турчинова задоволені 32%, 55% - незадоволені.

У повідомленні "Рейтингу" зазначається, що порівняно з опитуванням за жовтень, задоволеність в оцінці діяльності прем'єр-міністра та голови Верховної Ради покращилася, відповідно, з 45%, до 52% і з 27%, до 32%, оцінка діяльності президента - майже не змінилася.

В рамках дослідження опитано 2 тис. респондентів старше 18 років. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,8%. Опитування проводилося у формі особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) 6-13 листопада.