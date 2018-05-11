У Львові померла правнучка Івана Франка
18:34, 11 травня 2018Суспільство
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Надія Франко померла після тривалої важкої хвороби.
Надія Франко пішла з життя / Фото facebook.com/dimfranka
У Львові померла Надія Франко - правнучка Івана Франка. Вона була онукою наймолодшого сина Івана Франка - Петра.
"Пані Надія завжди була близьким другом Музею Івана Франка. Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким", - йдеться у дописі співробітників музею Івана Франка у Facebook.
Поховають Надію Франко 12 травня, о 13:00, на Личаківському цвинтарі у Львові.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 квітня пішов із життя викладач, журналіст та дитячий письменник Сергій Іванюк. Він був одним із відроджувачів Києво-Могилянської академії.
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