У Львові померла правнучка Івана Франка

Надія Франко померла після тривалої важкої хвороби.

У Львові померла Надія Франко - правнучка Івана Франка. Вона була онукою наймолодшого сина Івана Франка - Петра.

"Пані Надія завжди була близьким другом Музею Івана Франка. Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким", - йдеться у дописі співробітників музею Івана Франка у Facebook.

Поховають Надію Франко 12 травня, о 13:00, на Личаківському цвинтарі у Львові.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 квітня пішов із життя викладач, журналіст та дитячий письменник Сергій Іванюк. Він був одним із відроджувачів Києво-Могилянської академії.