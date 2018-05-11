У Львові померла правнучка Івана Франка

18:34, 11 травня 2018
Суспільство
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Надія Франко пішла з життя / Фото facebook.com/dimfranka

"Пані Надія завжди була близьким другом Музею Івана Франка. Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким", - йдеться у дописі співробітників музею Івана Франка у Facebook.

Поховають Надію Франко 12 травня, о 13:00, на Личаківському цвинтарі у Львові.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 квітня пішов із життя викладач, журналіст та дитячий письменник Сергій Іванюк. Він був одним із відроджувачів Києво-Могилянської академії.

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Теги: #література