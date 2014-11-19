На Житомирщині школярі зібрали 71 тонну продуктів для мешканців Луганщини

Школярі Житомирщини зібрали 71 тонну продуктів для жителів Луганської області в рамках благодійної акції «П’ять картоплин».

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Згідно повідомлення, три останні тижні у школах Житомирської області тривала благодійна акція «П’ять картоплин». Організаторами акції виступили управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації і обласна організація Товариства Червоного Хреста. Школярі мали нагоду долучитися до збору продуктів харчування для жителів Луганської області та громадян, які прибули на територію Житомирської області із зони проведення антитерористичної операції.

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Школярі та їхні батьки зібрали 71 тонну картоплі, моркви, буряків, капусти, цибулі та домашньої консервації. Сьогодні, 19 листопада, дві вантажівки з цією допомогою вирушили з Житомира до Луганської області.

Як повідомив УНІАН голова Житомирської обласної організації Товариства Червоного Хреста Олександр Богдан, мирні жителі Луганської області отримають 40 тонн благодійної допомоги, а решта продуктів буде розподілена між вимушеними переселенцями, які перебувають зараз у Житомирській області. Богдан особливо відзначив Олевський район області, жителі якого передали 16 тис. 800 кг сільськогосподарської продукції.

Вантажівки з написом «Гуманітарна допомога жителям Луганщини - від населення Житомирщини» доставлять продукти у міста Рубіжне та Сєверодонецьк. А Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста розподілить гуманітарну допомогу між мирним населенням.

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«Допомога, яку ми сьогодні передаємо в Луганську область – це одна із акцій в рамках цілого комплексу заходів, спрямованого на підтримку жителів сходу держави. Такі акції доводять, що Україна – єдина країна. Це яскравий приклад того, як українці допомагають своїм співгромадянам, котрі опинилися у складній життєвій ситуації",- розповів УНІАН т. в. о. заступника голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута.

Гуманітарну допомогу супроводжуватимуть представники Управління ДСНС України у Житомирській області, а в Київській області та в інших регіонах цю естафету перейматимуть їхні колеги.