Українська гостинність: журналісти дізналися, чи погодяться іноземні вболівальники оселитися в гаражі під час фіналу ЛЧ (відео)

Для підготовки вони облагородили та обставили під готельний номер звичайний гараж для авто в Оболонському районі столиці.

Чи погодяться іноземні вболівальники оселитися в гаражі під час фіналу УЄФА.

Всі туристи, що збираються на Лігу Чемпіонів у Києві, вже встигли пересвідчитися, що українцям потрібні лише гроші. Однокімнатні квартири сягають у день футбольного матчу 30 тисяч гривень.

Журналісти програми «Гроші» вирішили провести експеримент і запропонувати іноземним вболівальникам гараж.

Для підготовки вони облагородили та обставили під готельний номер звичайний гараж для авто в Оболонському районі столиці.

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Облаштувавши його кількома стільцями, ліжком та звичайним вентилятором, його виставили на пропозицію для клієнтів. При цьому рієлтор запросив лише фото "апартаментів" при цьому виділивши переваги такого житла у вигляді постійної охорони та можливості поставити поруч авто.

Ціна дійсно вражає своєю "скромністю" - 4 тисячі євро. Однак, не зважаючи на всі незручності, бажаючих зняти таке житло виявилось більше ніж достатньо.

Раніше повідомлялося, що напередодні фіналу Ліги Чемпіонів сезону 2017/2018, який пройде на київському стадіоні НСК "Олімпійський", готелі столиці України підняли ціни для туристів приблизно в 100 разів.