На Чернігівщині до суду направлена справа контрактника, який попався на розкраданні обладнання танків "Булат"

На даний час зловмиснику судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Військова прокуратура Чернігівського гарнізону Центрального регіону України завершила досудове розслідування щодо військовослужбовця, підозрюваного у викраденні елементів динамічного захисту бойових машин.

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Про це УНІАН повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Згідно з інформацією, військовою прокуратурою забезпечено проведення досудового розслідування та цього тижня скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням молодшого сержанта однієї з військових частин, розташованих на Чернігівщині, у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу, максимальні санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років.

Встановлено, що військовослужбовець служби за контрактом намагався збагатитися за рахунок продажу військового майна. Достовірно знаючи про зберігання модулів динамічного захисту «Ніж» ХСЧКВ-19 та модулів динамічного захисту «Ніж» ХСЧКВ-34 на території парку бойових машин військової частини, він виніс за межі охоронюваної території військової частини 31 одиницю вказаних модулів із вмістом вибухової речовини та реалізував їх цивільній особі за 11 тис. грн.

«Ніж» - це модульний комплекс динамічного захисту третього покоління, що є українською розробкою. Комплекс призначений для захисту бойових машин та стаціонарних об'єктів від бронебійних снарядів, кумулятивних засобів ураження та ударно-кумулятивних боєприпасів типу «ударне ядро». Відсутність цих елементів захисту створює реальну пряму загрозу екіпажу танку від ураження снарядами ворога.

На даний час зловмиснику судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, викрадене військове майно вилучено.

Як повідомляв УНІАН, у березні оперативники СБУ затримали зловмисника на території військового містечка під час спроби реалізації елементів динамічного захисту танків.