У Харкові за держзраду українського підполковника засудили до 13 років в'язниці

01:02, 11 травня 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

У Харкові за державну зраду та побиття працівника Служби безпеки України підполковника одного з військових формувань засудили до 13 років тюрми.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури сил АТО.

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За відомостями прес-служби, військова прокуратура в суді довела, що на початку 2015 року військовослужбовець, діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України, збирав з метою передачі представникам спецслужб Російської Федерації відомості, що становлять державну таємницю, а також під час затримання заподіяв тілесні ушкодження працівнику Служби безпеки України.

Зазначається, що судовий розгляд тривав близько 2 років.

Сьогодні, 10 травня, один із районних судів Харкова визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Суд ухвали вирок, яким військовослужбовця засуджено до 13 років позбавлення волі із позбавленням військового звання.

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Теги: #держзрада#Харьков