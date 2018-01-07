Литва подвоїла видачу трудових віз для українців

У 2017 році Литва видала 34,5 тисячі трудових віз або дозволів на проживання на підставі наявності робочого місця. З них приблизно 20 тисяч документів отримали громадяни України, повідомляє Delfi.lt з посиланням на Департамент міграції Литви.

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Видання уточнює - в 2016 році в Литву на роботу прибули 18 тисяч осіб, з них приблизно 10 тисяч українців.

За словами експертів, найчастіше українці влаштовуються на місця водіїв вантажного транспорту далекого прямування, бетонників, мулярів, фахівців з опоряджувальних робіт, монтажників корпусів кораблів, зварювальників. Бізнесмени стверджують, що найбільше турбот доставляє довгий розгляд заяв про видачу віз та посвідки на проживання.

У Департаменті міграції кажуть, що зі зростанням трудової міграції їм не вистачає співробітників для того, щоб розглядати заяви вчасно.