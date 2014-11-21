Російська Дума зменшила допомогу з безробіття жителям окупованого Криму

Про це повідомляє ТАСС.

Згідно з повідомленням, необхідність змінити закон пов'язана з тим, що до окупації допомога з безробіття для деяких категорій громадян у Криму була вищою, ніж у Росії.

Читайте такожРосія в Криму порушує зобов'язання окупаційної влади - Human Rights WatchЗгідно з текстом законопроекту, кримчани, які втратили роботу, починаючи з 1 січня 2015 року, будуть отримувати допомогу вже за російським законодавством. Його сума в даний час в РФ коливається від 800 рублів до 4,9 тис. рублів.

Для тих жителів Криму і Севастополя, хто почав отримувати цю соцвиплату до 31 грудня 2014, її розмір повністю збережеться.

Якщо сума перевищує ту, що закріплена російським законодавством, окупанти обіцяють надбавку з бюджету Криму.