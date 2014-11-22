Канадська кінокомпанія зняла відеозвернення до Путіна: Україна - не Росія

Канадська кінокомпанія презентувала відео, зняте в підтримку України.

Як повідомляє медіа-портал української діаспори VIDIA, у ролику молоді жінки звертаються до російського президента Володимира Путіна, пояснюючи йому, що він не правий у своїй намірах захопити Україну.

«Пане Путін, Україна - не Росія. Її мова - не ваша. Її культура - не ваша. Її народ - не ваш. Ми знаємо, що сталося. Світ знає, що ви плануєте. І це ненормально», - кажуть жінки в відео.

«Nordic Filmworks з гордістю представляє наше останнє відео «Будемо з Україною». Ним ми хочемо показати нашу солідарність з українським народом, - йдеться на сайті кінокомпанії. - Будь ласка, поділіться ними зі своїми друзями в Twitter і Facebook з хештегом #StandWithUkr. Насолоджуйтесь відео і ніколи не бійтеся повстати проти гноблення!».