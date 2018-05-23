Кличко та Світлична визнані кращими керівниками регіонів – рейтинг

За даними моніторингу, місто Київ – на першому місці рейтингу регіонів.

Київ, яким керує Віталій Кличко, та Харківська область на чолі з Юлією Світличною очолили рейтинг регіонів відповідно до моніторингу соціально-економічного розвитку за 2017 рік.

Результати відповідного моніторингу опублікувало Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, повідомляє «Цензор.немає».

За даними моніторингу, місто Київ – на першому місці рейтингу регіонів (голова – Віталій Кличко). Рейтинг обласних держадміністрацій очолила Харківська область (Юлія Світлична). Кличко та Світлична зберігають свої позиції другий рік поспіль.

Київ обійняв перше місце за більшістю показників. У Харківській області найнижчий по Україні рівень безробіття (методологія МОП) – 6,1%, найвища частка енергії, виробленої з альтернативних джерел, і рівень впровадження енергозберігаючих технологій – 30,4 і 72,0% відповідно, та ін.

У першій п'ятірці серед областей також Рівненська ОДА на чолі з Олексієм Муляренком. Третє місце – у Дніпропетровській ОДА, якою керує Валентин Резніченко. Замикають п'ятірку лідерів Чернівецька ОДА на чолі з Олександром Фіщуком та Тернопільська зі Степаном Барною.

Аутсайдери рейтингу Кабміну – Луганська, Донецька, Миколаївська, Чернігівська і Одеська області.

У рейтингу враховувалися соціально-економічні показники регіону за 2017 рік: економічна ефективність, інвестиційно-інноваційний розвиток, фінансова самодостатність, розвиток малого і середнього підприємництва та інші показники.

Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів від 21.10.2015 року №856 «Про затвердження Порядку і Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики».