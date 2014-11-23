Російський бойовик прийшов до "кіборгів" у Донецький аеропорт з піднятими руками (фото)

Українські військові, які захищають від бойовиків аеропорт "Донецьк", затримали громадянина Росії.

Про це повідомив журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці у Facebook.

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"Кіборги піймали сепара. Ну як піймали... По суті, він сам прийшов. З піднятими руками. Перевірили - не замінований. Ніби як свої ж його злили. Паспорт - російський. Хоча запевняє, що з Вінниці і що в аеропорту опинився випадково. Ага, на літак запізнився..." - пише він.

Журналіст зазначає, що затриманого бойовика передали слідству.