Посольство США висловило підтримку незаконно засудженому в РФ Сенцову

Американські дипломати наголошують, що Сенцова ув'язнили за безпідставними звинуваченнями.

В Посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні висловили підтримку незаконно засудженому в Російській Федерації українському режисеру Олегу Сенцову.

Про це йдеться у повідомленні посольства США у мікроблозі Twitter.

"З 2014 року за безпідставними обвинуваченнями Росія тримає в ув'язнені Олега Сенцова, українського режисера і активіста. 14 травня він оголосив голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв’язнів. Ми разом з Олегом!", - наголосили американські дипломати.

Читайте також"Не вірить в жодне правосуддя": адвокат розповів про готовність Сенцова голодувати "до кінця"

Як повідомляв УНІАН,14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого назвав звільнення всіх 64 українських політв'язнів у РФ.

«Якщо я помру перед чемпіонатом (Чемпіонат світу з футболу 2018 року, що відбудеться в Росії 14 червня - 15 липня) або під час - буде резонанс на користь інших політв'язнів», - сказав він адвокату Дмитру Дінзе, який відвідав його в колонії у місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Режисера Сенцова і українського активіста Олександра Кольченка співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення, відповідно. Обидва провину не визнали.