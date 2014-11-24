Москаль: бойовики зірвали домовленість з ОБСЄ про допуск ремонтників у Трьохізбенку

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Геннадія Москаля.

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Зокрема, як зазначив Геннадій Москаль, в неділю, 23 листопада, вранці почалася широкомасштабна операція з порятунку селища Трьохізбенка від гуманітарної катастрофи. Однак досягнуті напередодні домовленості про припинення вогню між місією ОБСЄ і бойовиками були зірвані ними.

Як йдеться у повідомленні, Трьохізбенка в Новоайдарському районі вже більше трьох тижнів залишається без газу і більше місяця - без електроенергії.

"Відновити пошкоджені лінії газо - та електропостачання не дозволяли бойовики так званого "всевеликого війська донського" під керівництвом отамана Козіцина, тому ми спробували залучити в якості посередників ОБСЄ", - зазначив голова ОДА.

21 листопада під час зустрічі з головою спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Геннадій Москаль попросив місію допомогти врятувати Трьохізбенку, домовившись з Козіциним про припинення вогню і допуск ремонтних бригад. Представники кілька разів зустрічалися з Козіциним, і в суботу він гарантував припинення вогню, зазначив Геннадій Москаль.

"У неділю вранці я особисто поїхав у Трьохізбенку з вантажівкою гуманітарної допомоги, паралельно туди виїхала і місія ОБСЄ. Ремонтні бригади повинні були працювати з двох сторін. Газовики з нашої сторони і Алчевська (який контролюється бойовиками) повинні були зустрітися біля селища Кримське і разом відновити пошкоджений газопровід, що йде до Трьохізбенки. Інші бригади в цей час взялися відновлювати обірвані лінії електропередачі в самій Трьохізбенці і на території, підконтрольній Козіцину, з боку Слов'яносербська", - додав голова ОДА.

Домовленості були зірвані бойовиками. Групу газовиків з Алчевська і представників ОБСЄ з Луганська вони просто не пропустили до Кримського, а бригаду, яка вийшла на нейтральну територію в спецодязі і з білим прапором, обстріляли з автоматичних гранатометів. Ніхто не поранений, військові евакуювали людей, які так і не почали ремонт.

"У самій Трьохізбенці ситуація дещо інша - до півдня було тихо, і ремонтники з Слов'яносербська встигли усунути близько 80% пошкоджень на підконтрольній Козіцину території. А після обіду бойовики відкрили вогонь, тому роботу довелося припинити. Ні газ, ні світло в Трьохізбенці так і не подали. Почалися морози (у неділю вранці було - 10 градусів), і люди, щоб зігрітися, вирубують лісові насадження і садки", - зазначив Геннадій Москаль.