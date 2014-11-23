ОБСЄ зафіксувала мінометні обстріли на Луганщині

Про це йдеться у звіті місії за 23 листопада.

Згідно з документом, спостерігачі, перебуваючи у с. Михайлівка у 45 км на схід від Луганська, чули безперервний мінометний обстріл, сконцентрований в напрямку сел.Станиця Луганська.

Читайте такожМісія ОБСЄ на Луганщині оголосила "день тиші", щоб відновити подачу води та світла

Також зазначено, що спостерігачі не змогли визначити, з чого саме проводився обстріл.