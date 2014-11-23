ОБСЄ зафіксувала мінометні обстріли на Луганщині
23:04, 23 листопада 2014Політика
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Місія ОБСЄ в Україні зафіксувала мінометний обстріл в районі с.Станиця Луганська (Луганська область) 21 листопада.
ОБСЄ зафіксувала мінометні обстріли на Луганщині / Фото УНИАН
Про це йдеться у звіті місії за 23 листопада.
Згідно з документом, спостерігачі, перебуваючи у с. Михайлівка у 45 км на схід від Луганська, чули безперервний мінометний обстріл, сконцентрований в напрямку сел.Станиця Луганська.
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Також зазначено, що спостерігачі не змогли визначити, з чого саме проводився обстріл.
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