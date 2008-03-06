Суд залишив під вартою президента Чорноморського пароплавства

Колегія суддів Апеляційного суду м. Києва залишила без змін рішення Печерського районного суду столиці щодо тримання під вартою президента Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» Євгена КОЖЕВІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна ухвала була проголошена сьогодні.

Водночас, суд відмовив захисту Є.КОЖЕВІНА в участі затриманого в засіданні суду.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого правоохоронні органи заявили про арешт одного з керівників Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство». Як повідомлялося, ще в липні 2005 року одному з колишніх керівників Одеської залізниці (потім призначеного на відповідальну посаду в Державній судноплавній компанії «Чорноморське морське пароплавство») слідчий Генпрокуратури висунув звинувачення в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 1 ст. 366 (службова фальсифікація) Кримінального кодексу. Збитки державного бюджету від діяльності цього посадовця досягають 50 млн. грн.

Затримання відбулося у зв`язку з тим, що цей посадовець неодноразово порушував запобіжний захід – підписку про невиїзд.

Такі дії обвинуваченого в слідчо-оперативній групі (у складі працівників Генпрокуратури і ГУБОЗ МВС) розцінили як спробу перешкодити встановленню істини у справі. Як з`ясувалося пізніше, затриманим виявився президент ЧМП Є.КОЖЕВІН.

Є.КОЖЕВІНА було призначено президентом ДСК ЧМП у 2004 році. До цього він працював в управлінні Одеської залізниці.