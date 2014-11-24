До навчальної програми 11-класників включать розділи про Євромайдан і АТО

Про це йшлося на зустрічі робочої групи щодо підготовки інформаційно-методичних матеріалів про події в Україні 2013-2014 років, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Зараз експерти розробляють матеріали у двох форматах: методично-науковий матеріал для вчителів, а також додаток у вигляді окремого параграфу до підручників з історії України для випускних класів.

На відміну від розширеного методичного матеріалу додаток до підручників буде більш стислим, половину обсягу займатиме змістовна інфографіка та ілюстрації.

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За словами заступника міністра освіти і науки Павла Полянського, цей параграф покликаний допомогти учням структурувати знання про основні революційні та воєнні події в Україні, які для багатьох учнів і вчителів добре відомі.

«Також параграф має бути побудований на «відкритих», таких, що не мають готової однозначної відповіді, запитаннях та обговореннях учнів, а не на монологічному викладі матеріалу», - наголосив він.

Над створенням методичного матеріалу для педагогів та параграфу для учнів працюють дві групи експертів та істориків. Матеріал буде підготовлений вже до початку 2015 року.