У 2015 році у ЗНО введуть обов'язкові тести з української мови та літератури

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Ігор Лікарчук.

Він зазначив, що, відповідно до закону про вищу освіту, усі, хто вступатиме до ВНЗ, повинні проходити ЗНО, а виші, у свою чергу, мають право самостійно визначати кількість предметів та перелік сертифікатів ЗНО, які вони використовуватимуть під час вступної кампанії.

Лікарчук також повідомив, що УЦОЯО підготував 5 суттєвих важливих новацій у проведенні ЗНО-2015, частина з яких уже затверджена наказами міністра.

Зокрема, за словами Лікарчука, ЗНО та державна підсумкова атестація для всіх випускників 11-х класів, незалежно від того, вступатимуть вони до ВНЗ чи не вступатимуть, відбудуться за єдиними тестами.

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"Якщо у 2008 році ми проводили спільне ЗНО і державну підсумкову атестацію лише для тих, хто хотів стати студентом, то тепер це буде проводитися для всіх випускників, бо нас дуже цікавить питання моніторингу якості освіти. Ця частина тесту з української мови та літератури, яку будуть складати всі випускники шкіл, буде стосуватись лише української мови, хоча там і буде відкрите завдання, яке передбачатиме знання української літератури", - сказав він.

Також, за словами директора УЦОЯО, буде змінено систему визначення результатів ЗНО.

"У нас до 2015 року існувала система, коли ми всіх абітурієнтів, які складали ЗНО, оцінювали за шкалою від 100 до 200 балів, і хтось колись, невідомо з яких причин, прийняв рішення, що 124 - та межа, за якою, якщо ти набрав її, то маєш можливість подавати документи для участі у конкурсі, якщо ні, то ти такої можливості не маєш. У перші роки ЗНО такий підхід був доцільним, бо потрібно було якось дати зрозуміти приймальним комісіям та абітурієнтам сутність нової системи, але цей захід не відображає реальної ситуації. Тому, починаючи від 2015 року, ми запроваджуємо нову систему, яка використовується у більшості тих країн, де існують зовнішні екзамени. Це система, за якою буде визначатися результат за принципом: склав ЗНО чи не склав ЗНО. Сутність її полягає у тому, що після кожного ЗНО, збираються експерти і визначають, що ті абітурієнти, які під час тесту відповіли на певну кількість питань, можна сказати, що вони склали ЗНО, а ті, що не відповіли на енну кількість питань, яку будуть визначати експерти, буде вважатися, що вони ЗНО не склали. І після того, коли ми визначили кількість тих, хто склав ЗНО і хто - ні, для тих, хто перейшов цю межу, відбуватиметься визначення рейтингового результату за шкалою від 100 до 200 балів, і таким чином навіть абітурієнти, які матимуть 101 бал, зможуть подавати документи до ВНЗ, а 124 буде достатньо непоганою оцінкою для того, щоб подавати документи і брати участь у конкурсі. Але не зможуть подавати документи ті, хто не склав ЗНО і пішов у другу категорію. Це достатньо серйозний крок, який дозволить суттєво розширити права та можливості абітурієнтів стати студентами і водночас рішуче відсіє тих, хто не має знань", - наголосив Лікарчук.

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Ще однією новацією, за його словами, мають стати дворівневі тести з української мови і літератури та математики.

"Необхідність цих змін викликана простими причинами. До цього ми однаковий тест давали, скажімо, тим, хто вступав на механіко-математичний факультет, і тим, хто хотів бути вчителем з трудового навчання. Зрозуміло, однаковий тест давався для тих, хто вступав на факультет української філології, і для тих, хто вступав на факультет спортивного напрямку. Звичайно, відібрати якісно абітурієнта на основі таких однакових тестів складно, і тому ми пішли назустріч університетам і будемо пропонувати цього року тест рівня А - менш складний тест і тест рівня Б - більш складний тест. Це буде стосуватись поки двох предметів - українська мова та література і математика. Результат, з якого саме рівня тесту має принести абітурієнт, буде визначати ВНЗ. Але, якщо абітурієнт складе тест рівня Б, він з ним зможе прийти і подати документи на спеціальність, де вимагається тест рівня А, але той, хто складе тест рівня А, на спеціальність, де вимагається тест рівня Б, подати документи і взяти участь у конкурсі не зможе", - наголосив Лікарчук.

Ще одна новація, яка, за його словами, має бути затверджена в умовах прийому до вишів, і УЦОЯО вносить таку пропозицію – необхідно відмовитися від можливості використовувати у вступній кампанії сертифікати ЗНО минулих років.

Крім того, новацією вступної кампанії - 2015 стане відмова від проведення ЗНО із всесвітньої історії та всесвітньої літератури.

"Тому що в переліку сертифікатів, які необхідні для організації конкурсу, ВНЗ ці предмети ставлять дуже рідко... і з точки зору фінансової, і з точки зору тестології, проведення зовнішнього екзамену на невеликій вибірці є абсолютно неефективним і малоінформативним. Тобто ми від цих предметів будемо відмовлятись", - сказав Лікарчук, зазначивши, що у перспективі взагалі потрібно відмовлятись від великої кількості предметів, які виносяться на ЗНО.

Таким чином, за словами Лікарчука, у 2015 році абітурієнти складатимуть дворівневий тест з української мови та літератури, математики, а також тест з історії України, фізики, хімії, біології, географії та іноземної мови. Всі тести перекладатимуться мовами нацменшин, якщо абітурієнти подадуть відповідні заяви.

Орієнтовно ЗНО пройде у період з квітня по липень. За словами директора УЦОЯО, про дату проведення тестувань, буде оголошено не раніше січня.

Програми ЗНО вже затверджені МОН і оприлюднені сайті УЦОЯО.

Раніше повідомлялося, що вступна кампанія до ВУЗів Донбасу продовжиться до початку жовтня.