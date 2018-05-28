ФСБ затримала українця в окупованому Криму

Разом із українцем була затримана громадянка Росії.

В анексованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки РФ затримали громадянина України нібито під час спроби збуту зброї.

Про це повідомляється на сайті Федерального агентства новин із посиланням на повідомлення кримського управління ФСБ РФ.

«Під час спроби збуту пістолета «ТТ» були затримані українець 1986 року народження і росіянка 1992 року народження», - йдеться в повідомленні.

Слідчі вирішують питання про порушення кримінальної справи за нелегальну купівлю, а також передачу, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї та набоїв.

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Як відомо, 12 серпня 2017 року ФСБ Росії повідомила про затримання в окупованому Криму чоловіка, якого вони назвали «агентом СБУ» і звинуватили в підготовці диверсій на півострові.

Пізніше російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лімешком, 1992 року народження, і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території Криму.

У Міноборони України повідомили, що затриманий в Криму і оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Лімешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений травнем 2017 року через службову невідповідність. В СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».