ФСБ затримала українця в окупованому Криму

17:15, 28 травня 2018
Суспільство
1779 0
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляється на сайті Федерального агентства новин із посиланням на повідомлення кримського управління ФСБ РФ.

«Під час спроби збуту пістолета «ТТ» були затримані українець 1986 року народження і росіянка 1992 року народження», - йдеться в повідомленні.

Слідчі вирішують питання про порушення кримінальної справи за нелегальну купівлю, а також передачу, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї та набоїв.

Читайте такожЗатриманий окупантами в Криму псевдотерорист Лімешко був звільнений із ЗСУ через службову невідповідність - Міноборони

Як відомо, 12 серпня 2017 року ФСБ Росії повідомила про затримання в окупованому Криму чоловіка, якого вони назвали «агентом СБУ» і звинуватили в підготовці диверсій на півострові.

Пізніше російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лімешком, 1992 року народження, і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території Криму.

У Міноборони України повідомили, що затриманий в Криму і оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Лімешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений травнем 2017 року через службову невідповідність. В СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Крим#ФСБ#Росія