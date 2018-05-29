В Одесі затримали інтернет-агітаторку бойовиків "ЛДНР" (фото)

Одеситка регулярно розміщувала на персональних сторінках матеріали із закликами до зміни державного кордону та конституційного ладу України і популяризацією «ДНР/ЛНР».

В Одесі Служба безпеки України наприкінці минулого тижня затримала жінку-агітатора, яка поширювала через Інтернет антиукраїнські матеріали.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Одеській області, співробітники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури викрили жительку Одеси, яка через російські соцмережі поширювала матеріали антиукраїнського характеру.

Зокрема, правоохоронці встановили, що жінка регулярно розміщувала на персональних сторінках матеріали із закликами до зміни державного кордону та конституційного ладу України і популяризацією терористичних організацій «ДНР/ЛНР». Інформацію агітатор отримувала з російських пропагандистських Інтернет видань і сайтів бойовиків з тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що наприкінці минулого тижня під час обшуку за місцем проживання зловмисниці співробітники спецслужби вилучили кілька мобільних гаджетів і комп'ютерну техніку з доказами розміщення сепаратистських матеріалів.

Слідчими Управління СБУ в Одеській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Затриманій оголошено про підозру у вчиненні злочину. Розслідування триває.