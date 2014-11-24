У Донецьку без енергопостачання залишаються 66 трансформаторних підстанцій
15:20, 24 листопада 2014Суспільство
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У Донецьку без енергопостачання залишаються 66 трансформаторних підстанцій, повідомляє міськрада Донецька.
66 підстанцій Донецька залишаються без енергопостачання / УНІАН
Тривають роботи з ремонту ліній енергопостачання. Станом на 14.30 відновлено роботу 8 трансформаторних підстанцій у Куйбишевському і Київському районах, знеструмлених у результаті бойових дій. Фахівцями ПАТ «Донецькміськгаз» виконано відновлювальні роботи на газопроводі високого тиску.
У першій половині дня 24 листопада в Донецьку зберігається напружена обстановка.
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Системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі.
Громадський транспорт рухається автомагістралями згідно з графіком.
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