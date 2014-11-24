У Донецьку без енергопостачання залишаються 66 трансформаторних підстанцій

У Донецьку без енергопостачання залишаються 66 трансформаторних підстанцій, повідомляє міськрада Донецька.

Тривають роботи з ремонту ліній енергопостачання. Станом на 14.30 відновлено роботу 8 трансформаторних підстанцій у Куйбишевському і Київському районах, знеструмлених у результаті бойових дій. Фахівцями ПАТ «Донецькміськгаз» виконано відновлювальні роботи на газопроводі високого тиску. У першій половині дня 24 листопада в Донецьку зберігається напружена обстановка. Читайте такожУ Донецьку на вихідних при обстрілах бойовиків поранено 12 осіб, горіли газопроводи Системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі. Громадський транспорт рухається автомагістралями згідно з графіком.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter