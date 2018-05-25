ЗНО з української мови-2018: оприлюднені правильні відповіді на тест (документ)

Результати тестування буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

У мережі з'явилися правильні відповіді до тесту зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Документ оприлюднено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти має зібратися до 14 червня для визначення порога «склав/не склав» для ЗНО з української мови і літератури.

Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

Відповіді до ЗНО з української мови та літератури

Щоб самостійно дізнатися приблизну кількість балів, можна скористатися схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення), опублікованими на сайті Центру.

Як повідомляв УНІАН, зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбулося 24 травня.

22 травня абітурієнти склали тест з математики. 23 травня Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив відповіді до тесту ЗНО з математики.