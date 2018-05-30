Учасник АТО, який “стріляв” у Бабченка, проходитиме у кримінальній справі як свідок - Луценко

"Кіллер" став частиною спецоперації СБУ.

Чоловік, який за планами російських спецслужб мав вбити журналіста Аркадія Бабченка, буде проходити у справі як свідок.

Про це сьогодні на брифінгу заявив Генпрокурор України Юрій Луценко.

"Момент, коли Служба безпеки України дізналася про заплановане, із людиною, котрій запропонували дані дії (вбивство Бабченка - ред.), вдалося домогтися співпраці зі слідством. Тобто вчорашній виконавець замовлення був, згідно чинного законодавства, частиною оперативної комбінації для того щоб встановити і зафіксувати остаточну вину організатора та постаратися дізнатися більше про замовника", - розповів Луценко.

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На питання журналістів про роль колишнього АТОшника у цій справі Луценко відповів: "Він буде проходити як свідок"

“Вчорашня оперативна комбінація включає в себе інформування і навіть фото, яке мало призвести замовника та організатора до впевненості у виконаному замовленні, і до певних дій, які можуть стати для нас підставою для пред’явлення підозри та обвинувачення”, - додав Генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом.

У СБУ повідомили, що мають докази того, що вбивство журналіста замовили російські спецслужби. Для цього був завербований громадянин України, який мав знайти виконавця злочину. Організатор запропонував скоїти вбивство АТОшнику, який у підсумку став співпрацювати з СБУ.

Організатора вбивства затримали.