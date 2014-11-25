У Харкові скоєно замах на директора Тубного заводу
14:25, 25 листопада 2014Суспільство
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У Харкові скоєно збройний напад на Леоніда Фільштинського, директора Тубного заводу.
Леонід Фільштинський / Сторінка Фільштинського в Однокласниках
За першою інформацією, що надійшла від близьких потерпілого, у Фільштинського вистрілили прямо в його робочому кабінеті. Мотив замаху міг мати особистий характер, або мав місце конфлікт з партнерами.
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Пізніше інформація про місце події уточнилася: у бізнесмена стріляли, коли він перебував у своїй машині по дорозі на роботу. Було здійснено два постріли, одна куля потрапила в праве плече, повідомляє jewishnews.com.ua.
За словами близьких Леоніда, куля не зачепила життєво важливі органи. Фільштінський знаходиться в лікарні, його готують до операції.
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